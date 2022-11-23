Пять игроков выбыли из строя «Автодора» перед матчем с ЦСКА

В преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА «Автодор» понёс серьезные кадровые потери. На встречу с лидером турнира не отправились сразу пять игроков. Об этом информирует пресс-служба саратовской команды.

Матч в Москве пропустят форвард Александр Петенёв, получивший повреждение кисти на тренировке, защитники Райан Боутрайт, Малик Ньюмэн и форвард Брэндон Гарретт. Кроме того, не примет участия в матче защитник Никита Михайловский, получивший повреждение на предматчевой тренировке в Москве: Михайловский подвернул голеностоп.



Матч ЦСКА и «Автодора» состоится сегодня, 23 ноября. Начало запланировано на 20:00 мск.

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