Пять игроков выбыли из строя «Автодора» перед матчем с ЦСКА
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В преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА «Автодор» понёс серьезные кадровые потери. На встречу с лидером турнира не отправились сразу пять игроков. Об этом информирует пресс-служба саратовской команды.
Матч в Москве пропустят форвард Александр Петенёв, получивший повреждение кисти на тренировке, защитники Райан Боутрайт, Малик Ньюмэн и форвард Брэндон Гарретт. Кроме того, не примет участия в матче защитник Никита Михайловский, получивший повреждение на предматчевой тренировке в Москве: Михайловский подвернул голеностоп.
Матч ЦСКА и «Автодора» состоится сегодня, 23 ноября. Начало запланировано на 20:00 мск.
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Новость по темеЭмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Автодором»
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