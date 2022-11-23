Инсайдер раскрыл сроки возвращения травмированного Леброна, пропустившего 5 матчей
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться к следующему матчу регулярного чемпионата НБА с клубом «Сан-Антонио Спёрс». Об этом рассказал известный обозреватель и инсайдер Крис Хэйнс.
«Леброн Джеймс пропустил пятый матч подряд из-за травмы паха, но мне сказали, что это будет предел. Источники в лиге сообщили мне, что Леброн вернётся в пятницу в Сан-Антонио», — сказал Хэйнс в эфире передачи на NBA on TNT.
Матч «Сан-Антонио» – «Лос-Анджелес» состоится 26 ноября. Начало встречи запланировано на 4:00 мск. Леброн из-за травмы пропустил пять матчей подряд.
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