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«Никакой ментальной устойчивости». Баркли раскритиковал «Нетс» за игру с «Сиксерс»

«Никакой ментальной устойчивости». Баркли раскритиковал «Нетс» за игру с «Сиксерс»
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Бывший игрок НБА, а ныне телеэксперт Чарльз Баркли раскритиковал игроков «Бруклин Нетс» за выступление в матче с «Филадельфией Сиксерс», который состоялся сегодня, 23 ноября. Напомним, «Бруклин» уступил со счётом 106:115.

«У «Нетс» нет никакой психологической устойчивости. Никакой. Они не объясняются друг с другом. А это самое главное. Все занимаются на площадке своими делами. Док Риверс [главный тренер «Сиксерс»] сказал перед этим матчем нечто очень важное. Он сказал: «Моя команда действительно хочет победить». Они хотели победить, чтобы отправить сообщение Бену Симмонсу.

На месте Дюранта и Ирвинга я бы подумал: «Окей, мы два лучших игрока на площадке. У «Сиксерс» нет лидеров, так что давайте заступимся за Бена». Но всё получилось ровно наоборот», – сказал Баркли в эфире программы NBA on TNT.

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