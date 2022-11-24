Дончич: Тейтум — лицо НБА уже сейчас

Словенский звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич после матча с «Бостон Селтикс» отдал должное лидеру соперника Джейсону Тейтуму.



«Тейтум — потрясающий игрок и входит в десятку сильнейших игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Джейсон претендует на звание самого ценного игрока лиги и показал, что уже сейчас является её лицом. Всегда интересно играть в матчах с такими ребятами», — приводит слова Дончича ESPN.



«Бостон Селтикс» одержал победу над «Далласом» в очередном матче регулярного чемпионата со счётом 125:112. Джейсон Тейтум набрал в этом матче 37 очков, а также совершил 13 подборов и отдал пять результативных передач. Лука Дончич набрал 42 очка, совершил восемь подборов и сделал девять передач.

Новость по теме 42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Бостон»