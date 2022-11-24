Райкович: было трудно мотивировать команду, так как у «Автодора» не выступали пять игроков

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович заявил, что было проблематично мотивировать команду в преддверии матча с «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Было трудно подобрать нужные слова, чтобы мотивировать команду, когда узнали, что «Автодору» не хватает пяти ключевых игроков. Однако мы профессионалы и должны делать свою работу, показывать свои лучшие качества. Думаю, мы так и поступили.



Однозначно мы могли сыграть лучше, в перерыве я говорил об обороне. Во второй половине защищались лучше и одержали победу. Продолжаем работать и с нетерпением ждём следующей игры», — приводит слова Райковича пресс-служба армейцев.



ЦСКА одержал победу над «Автодором» со счетом 103:76. Для армейцев это 12-я победа подряд со старта сезона-2022/2023.

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