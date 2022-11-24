Уэстбрук высказался о Беверли, который был удалён с площадки за толчок соперника

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал инцидент, произошедший в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». На последних минутах встречи защитник «Лос-Анджелеса» Патрик Беверли был удалён с площадки из-за толчка в спину центрового «Санз» Деандре Эйтона. После контакта Эйтон упал на паркет. Перед нарушением правил со стороны Беверли Девин Букер накрыл игрока «Лейкерс» Остина Ривза. После этого Эйтон подошёл к лежащему Ривзу и стал что-то ему говорить. Это и не понравилось Беверли, который решил проучить соперника.
«Лично мне нравится такая реакция. Это понимание того, что мы прикрываем друг друга. Это и есть самое важное внутри команды», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции после матча.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:
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