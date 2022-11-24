Владимир Гомельский высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги ВТБ

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах «Зенита» вновь выиграть золото Единой лиги ВТБ.



«Повторить успех гораздо сложнее, чем добиться его впервые. Я не думаю, что «Зенит» сумеет вновь выиграть финальную серию Единой лиги ВТБ», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, в предыдущем сезоне подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им победить в противостоянии.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: