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Владимир Гомельский высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги ВТБ

Владимир Гомельский высказался о шансах «Зенита» стать чемпионом Единой лиги ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о шансах «Зенита» вновь выиграть золото Единой лиги ВТБ.

«Повторить успех гораздо сложнее, чем добиться его впервые. Я не думаю, что «Зенит» сумеет вновь выиграть финальную серию Единой лиги ВТБ», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в предыдущем сезоне подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им победить в противостоянии.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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