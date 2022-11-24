Кайри Ирвинг назвал лучшего снайпера НБА на данный момент
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказал мнение, что его товарищ по команде, 28-летний японский форвард Юта Ватанабэ является лучшим снайпером в НБА и в мире на данный момент.
«Сейчас он лучший снайпер в мире. На данный момент сама статистика доказывает это. Прямо сейчас он лучший снайпер в лучшей лиге мира», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ватанабэ принял участие в 18 матчах, в которых в среднем набирал 8,1 очка, совершал 2,9 подбора, а также отдавал 0,9 результативной передачи. Последние две встречи «Бруклина» японский форвард пропускал из-за повреждения.
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