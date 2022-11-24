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НБА дисквалифицировала Патрика Беверли без сохранения зарплаты

НБА дисквалифицировала Патрика Беверли без сохранения зарплаты
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли дисквалифицирован на три матча без сохранения зарплаты. Об этом информирует пресс-служба НБА. Игрок получил наказание за толчок центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона в спину, который привёл к его падению на паркет.

Напомним, инцидент между Беверли и Эйтоном случился на последних минутах матча «Лейкерс» – «Санз». Беверли был удалён с площадки. Перед нарушением правил со стороны Беверли Девин Букер накрыл игрока «Лейкерс» Остина Ривза. После этого Эйтон подошёл к лежащему Ривзу и стал что-то ему говорить. Это и не понравилось Беверли, который решил проучить соперника.

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