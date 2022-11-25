Ховард в жёсткой форме ответил на слова О’Нила про свой переход в чемпионат Тайваня

Чемпион НБА Дуайт Ховард отреагировал на высказывание со стороны члена Зала славы НБА, легендарного центрового Шакила О’Нила в своей адрес. Ранее О’Нил, комментируя переход Ховарда в чемпионат Тайваня, заявил следующее:

«Он должен набирать 30 очков, играя с парнями ростом 5 футов 8 дюймов (примерно 172 см. – Прим. «Чемпионата»). Это лига напоминает мне фитнес-клуб, куда я хожу по субботам».



«Мир слишком велик, чтобы ненавидеть других. Я никогда в жизни не испытывал к тебе ненависти как к мужчине, как к баскетболисту, ничего подобного. Шутил ли я по поводу твоего голоса или передразнивал его? Я не испытываю ненависти к другим.



Я проявляю любовь ко всем в этом мире. Перестань ненавидеть. Я смотрел видео, где ты рассказываешь, что я будто играю в баскетбол в фитнес-лиге. Не проявляй неуважения к моим товарищам по команде, этой лиге и людям Тайваня таким образом. Это в высшей степени неуважительно и вызывает ненависть. Ты слишком стар, чтобы ненавидеть. Ты слишком большой, чтобы ненавидеть. Ты должен быть суперменом, настоящим суперменом. Я не позволю ненавистникам победить», — приводит слова Ховарда Basket News со ссылкой на его выступления в своих же соцсетях.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: