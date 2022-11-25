Ховард в жёсткой форме ответил на слова О’Нила про свой переход в чемпионат Тайваня

Чемпион НБА Дуайт Ховард отреагировал на высказывание со стороны члена Зала славы НБА, легендарного центрового Шакила О’Нила в своей адрес. Ранее О’Нил, комментируя переход Ховарда в чемпионат Тайваня, заявил следующее:
«Он должен набирать 30 очков, играя с парнями ростом 5 футов 8 дюймов (примерно 172 см. – Прим. «Чемпионата»). Это лига напоминает мне фитнес-клуб, куда я хожу по субботам».
«Мир слишком велик, чтобы ненавидеть других. Я никогда в жизни не испытывал к тебе ненависти как к мужчине, как к баскетболисту, ничего подобного. Шутил ли я по поводу твоего голоса или передразнивал его? Я не испытываю ненависти к другим.
Я проявляю любовь ко всем в этом мире. Перестань ненавидеть. Я смотрел видео, где ты рассказываешь, что я будто играю в баскетбол в фитнес-лиге. Не проявляй неуважения к моим товарищам по команде, этой лиге и людям Тайваня таким образом. Это в высшей степени неуважительно и вызывает ненависть. Ты слишком стар, чтобы ненавидеть. Ты слишком большой, чтобы ненавидеть. Ты должен быть суперменом, настоящим суперменом. Я не позволю ненавистникам победить», — приводит слова Ховарда Basket News со ссылкой на его выступления в своих же соцсетях.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
- 25 ноября 2022
-
10:44
-
09:38
-
07:22
-
00:50
-
00:48
-
00:32
- 24 ноября 2022
-
23:31
-
23:04
-
22:47
-
22:35
-
22:21
-
21:56
-
21:48
-
21:04
-
20:47
-
20:13
-
19:58
-
19:33
-
18:51
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:24
-
16:12
-
15:39
-
15:29
-
14:38
-
14:37
-
13:43
-
12:55
-
12:21
-
11:28
-
10:39
-
09:55
-
09:43