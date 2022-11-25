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Шакил О’Нил назвал условие, при котором извинится перед Клэем Томпсоном

Шакил О’Нил назвал условие, при котором извинится перед Клэем Томпсоном
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Легендарный в прошлом центровой Шакил О’Нил высказался о звёздном защитнике «Голден Стэйт Уорриорз» Клэе Томпсоне, который подвергался критике по ходу нынешнего сезона НБА.

«Когда имеешь дело с серьёзными травмами, причём на одной ноге, то восстановление занимает некоторое время. А эффективность снайперов зависит от их ног.

Он здорово провёл предыдущий матч, хорошо выступал на прошлой неделе, но сможет ли он повторить это снова? Я рад за него. Клэй — мой кореш. Если он сможет продолжать так играть, то мы определённо должны перед ним извиниться.

Он крутой парень, обладающий сильным духом. Надеюсь, он воспринял то, что говорит Чарльз Баркли, и использовал это в качестве мотивации. Хочется верить, что он вернёт свою игру на тот уровень, к которому мы привыкли», — приводит слова Шакила Sportskeeda со ссылкой на The Big Podcast with Shaq.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:

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