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Ховард — О’Нилу: я вешу 120 кг, а не 177

Ховард — О’Нилу: я вешу 120 кг, а не 177
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Экс-игрок НБА, чемпион лиги Дуайт Ховард прокомментировал слова легендарного центрового Шакила О’Нила в своей адрес. Ранее О’Нил негативно высказался о его переходе в чемпионат Тайваня.

«Нам не нужны люди, которые ненавидят других. Шак, когда тебе было 37 лет, хотел бы ты приехать на Тайвань, чтобы играть? Приехал бы ты сюда и был бы в форме? Я вешу 265 фунтов (примерно 120 кг. – Прим. «Чемпионата»), а не 390 (примерно 177 кг. – Прим. «Чемпионата»). И я в лучшей форме в своей жизни.

Можешь сколько угодно говорить об очках, но, знаешь, Шак, для того чтобы делать подборы, требуются усилия. То же самое касается блок-шотов. У тебя нет права для хейта. Я не сержусь. Просто хочу, чтобы вы все это знали. Я совсем не сержусь», – приводит слова Ховарда Basket News со ссылкой на его выступления в своих же соцсетях.

Шакил О'Нил с трудом влез в Tesla:

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