Дрэймонд Грин отреагировал на дисквалификацию Беверли на три матча без сохранения зарплаты

Звёздный форвард клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о дисквалификации разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрика Беверли на три матча без сохранения зарплаты. Беверли получил такое наказание за толчок игрока «Финикс Санз» Деандре Эйтона в спину, который привёл к его падению на площадку.
«Три матча — это перебор», — написал Дрэймонд.
Напомним, инцидент между Беверли и Эйтоном произошёл на последних минутах матча регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» – «Санз». Беверли был удалён с паркета. Перед нарушением правил со стороны Беверли Девин Букер накрыл игрока «Лейкерс» Остина Ривза. После этого Эйтон подошёл к лежащему Ривзу и стал что-то ему говорить. Это и не понравилось Беверли, который решил проучить соперника.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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