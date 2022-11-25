Генменеджер «Уорриорз» сравнил Дрэймонда Грина с Коби Брайантом

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс сравнил одного из лидеров калифорнийской команды Дрэймонда Грина с легендарным игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
Менеджер объяснил, что Дрэймонд Грин напоминает Коби тем, что требует от партнёров тяжёлой работы и верит, что это победит талант.
«Коби жил на максимум. Это был не просто обычный партнёр по команде — он заставлял всех работать и не позволял никому расслабляться. Коби и сам делал то, что просит от остальных, делал даже больше этого. Его посыл заключался в том, чтобы партнёры подтягивались к его уровню — если не за счёт таланта, то за счёт тяжёлой работы. Грин такой же. Партнёры могут многое услышать от него.
Такие люди обычно добиваются успеха, потому что другие не могут конкурировать с ними. Это и дар, и проклятие. В профессиональном спорте трудно побеждать. Не думаю, что люди понимают даже то, как сложно попасть в финал», — приводит слова Майерса Fadeaway World.
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