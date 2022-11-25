Джей Джей Редик объяснил, почему его считают хейтером Карри

Бывший игрок НБА, а ныне известный эксперт ESPN Джей Джей Редик рассказал, почему его считают хейтером звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.



«Всё дело в том, что однажды на телевидении меня спросили, какого игрока я бы выбрал в клатче, Луку Дончича или Стефена Карри? Там нужно было выбрать кого-то одного, так что я выбрал Дончича», — сказал Редик в своём подкасте.



Стоит отметить, что перед стартом сезона в опросе генеральные менеджеры клубов НБА выбрали Карри в качестве игрока, которому доверили бы бросок в клатче. Дончич получил лишь один голос.



В нынешнем сезоне Стеф Карри принял участие в 17 матчах, в которых набирал 31,6 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 7,2 результативные передачи.



Лука Дончич сыграл в 16 играх, его средняя статистика в них: 34 очка, 9 подборов и 8,1 результативные передачи.

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