«Всё это проявилось сегодня». Энтони Дэвис — о пользе Леброна на площадке

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил игру партнёра по команде Леброна Джеймса после возвращения на паркет. Напомним, форвард был вынужден пропустить последние пять матчей из-за растяжения левой приводящей мышцы.



Во встрече с «Сан-Антонио Спёрс» (105:94) Джеймс стал вторым по результативности игроком, набрав 21 очко, восемь подборов и пять результативных передач. Восемь очков он записал на свой счёт в последней четверти.

«Его голос, лидерство, умение играть и способность забивать — думаю, всё это проявилось сегодня. Леброн был особенно хорош в концовке, в пик-н-роллах, в подыгрыше и прочем. Он был очень полезным игроком на площадке», — цитирует Дэвиса ESPN AR.

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