«Лучший отрезок в сезоне». Наставник УНИКСа — о победе над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:70).



«На протяжении 30 минут мы играли хорошо. Первая половина – это, наверное, лучший наш отрезок в этом сезоне. Но я совсем не рад тому, что увидел в заключительной четверти. Мы перестали забивать, расслабились в защите. Понятно, что игроки невольно теряют концентрацию, когда такой отрыв, но этого нельзя допускать.

Единая лига ВТБ – это турнир хорошего уровня. Считаю, командную химию мы можем улучшить ещё. Но я доволен, что даже в матчах, когда у нас не всё складывается, как, например, в предыдущем туре с «Самарой», нам удаётся добиваться побед», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.



УНИКС в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию. Лидером является московский ЦСКА, в нынешнем сезоне ни разу не проигрывавший.