Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лучший отрезок в сезоне». Наставник УНИКСа — о победе над «Локомотивом-Кубань»

«Лучший отрезок в сезоне». Наставник УНИКСа — о победе над «Локомотивом-Кубань»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (82:70).

«На протяжении 30 минут мы играли хорошо. Первая половина – это, наверное, лучший наш отрезок в этом сезоне. Но я совсем не рад тому, что увидел в заключительной четверти. Мы перестали забивать, расслабились в защите. Понятно, что игроки невольно теряют концентрацию, когда такой отрыв, но этого нельзя допускать.

Единая лига ВТБ – это турнир хорошего уровня. Считаю, командную химию мы можем улучшить ещё. Но я доволен, что даже в матчах, когда у нас не всё складывается, как, например, в предыдущем туре с «Самарой», нам удаётся добиваться побед», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

УНИКС в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию. Лидером является московский ЦСКА, в нынешнем сезоне ни разу не проигрывавший.

Новость по теме
Дэрил Мэйкон: УНИКС показал свою лучшую защиту
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022