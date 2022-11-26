Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли центровой ЦСКА Никола Милутинов, Томас Эртель («Зенит»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Даниил Касаткин (МБА) и Суприм Ханна («Минск»).
Дабл-дабл Милутинова (19 очков и 11 подборов) помог армейцам одержать победу в матче с «Автодором» (103:76). Дабл-дабл Эртеля (14 очков и 16 результативных передач) внёс вклад в победу санкт-петербургского клуба над «Самарой» (93:65).
Мэйкон в матче УНИКСа с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (82:70) записал на свой счёт 20 очков и шесть ассистов. 24 очка и четыре подбора Касаткина принесли дебютанту лиги победу над «Пармой-Пари» (102:87). Ханна набрал 18 очков и помог своей команде одержать первую победу в сезоне — со счётом 63:61 был обыгран «Енисей».
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