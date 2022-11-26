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«Очень сложный выезд». Томас Эртель — о матче «Зенита» с «Пари Нижний Новгород»

«Очень сложный выезд». Томас Эртель — о матче «Зенита» с «Пари Нижний Новгород»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель поделился ожиданиями от гостевого матча с «Пари Нижний Новгород» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Партнёры сказали мне, что это очень сложный выезд, потому что играть на той арене очень холодно. Мы постараемся подготовиться к матчу и привести оттуда тот же результат, что и в последних играх. Расписание сложное, особенно если тебе приходится путешествовать. Но к следующей игре в Нижнем мы подготовимся и постараемся привести оттуда победу», — приводит слова Эртеля пресс-служба «Зенита».

Матч «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» состоится завтра, 27 ноября. Начало противостояния — в 15:00 мск.

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