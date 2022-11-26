«Нас пытаются сместить каждый день». Ирвинг объяснил, почему НБА «омолодилась»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг объяснил, почему возраст ключевых игроков лиги заметно упал за последние годы.

«Молодые ребята пытаются сместить нас, парней постарше, каждый день. Игра омолодилась и стала более атлетичной. Ребята подбираются к трёхочковой лини, и мы, как парни, находящиеся в лиге на десять лет больше, должны не отставать и быть уверенными в том, что играем в наш баскетбол, где каждый может коснуться мяча и каждый может набрать очко», – приводит слова Ирвинга издание Denver News.

Ранее в интервью Ирвинг назвал лучшего снайпера Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

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