«Нас пытаются сместить каждый день». Ирвинг объяснил, почему НБА «омолодилась»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг объяснил, почему возраст ключевых игроков лиги заметно упал за последние годы.
«Молодые ребята пытаются сместить нас, парней постарше, каждый день. Игра омолодилась и стала более атлетичной. Ребята подбираются к трёхочковой лини, и мы, как парни, находящиеся в лиге на десять лет больше, должны не отставать и быть уверенными в том, что играем в наш баскетбол, где каждый может коснуться мяча и каждый может набрать очко», – приводит слова Ирвинга издание Denver News.
Ранее в интервью Ирвинг назвал лучшего снайпера Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.
Новость по темеКайри Ирвинг назвал лучшего снайпера НБА на данный момент
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