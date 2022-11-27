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Уэстбрук высказался о решении судей наказать его за реакцию на полученное рассечение

Уэстбрук высказался о решении судей наказать его за реакцию на полученное рассечение
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался о решении судей выписать ему технический фол за реакцию на грубые действия игрока «Сан-Антонио Спёрс».

«Я был в недоумении. За что мне выписали технический фол? Но я уточню об этом у лиги, мы выясним, почему было принято такое решение. Может быть, потому что я резко вскочил с паркета или что-то вроде этого. Пока я точно не знаю», — приводит слова Уэстбрука ESPN AR.

Напомним, в третьей четверти центровой «Спёрс» Зак Коллинс пытался заблокировать бросок Расса, однако попал ему локтем по лбу, после чего у игрока «Лейкерс» началось сильное кровотечение. Уэстбрук быстро поднялся с паркета и двинулся к Коллинсу, высказывая в резкой форме недовольство.

На паркете произошла небольшая стычка между игроками, которую быстро удалось остановить. Судьи после просмотра видеоповтора выписали Уэстбруку технический фол, а Коллинса удалили с площадки.

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