Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Автодором»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Автодором» (89:76).
«Это была отличная игра для нас. Реакция команды на поражение от УНИКСа оказалась правильной. Мы знали, что у соперника хорошая команда, которая любит и умеет атаковать. Поэтому мы сегодня особенно сконцентрировались на защите, старались остановить их. И первыми 35 минутами матча я безусловно доволен. Потом мы ослабили давление – и «Автодор» сразу показал, как мог бы нас наказать, если бы мы играли не на полной концентрации с самого начала», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 3 декабря в Краснодаре. Соперниками железнодорожников будут баскетболисты красноярского «Енисея». «Автодор» в следующем туре сыграет в Саратове с московским МБА. Встреча состоится также 3 декабря.
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