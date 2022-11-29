Дюрант — о борьбе за MVP: на этом этапе карьеры мысли о другом

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал о своём отношении к борьбе за звание MVP в нынешнем сезоне.

«Я не особо думаю об этом. Мне уже удавалось этого добиться, и я прекрасно знаю, сколько усилий требуется для этого. Мне хочется добиться уважения от наших болельщиков. Хочу, чтобы эти люди здорово проводили время на трибунах во время матча. Если моя игра заставит их что-то скандировать, то будет здорово. Но вообще на этом этапе карьеры мысли о другом, не о личных достижениях», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.

В сегодняшнем домашнем матче с «Орландо Мэджик» Кевин Дюрант набрал 45 очков, что позволило его команде одержать победу со счётом 109:102.

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