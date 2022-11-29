Актёр Вин Дизель сделал категоричное заявление о Бриттни Грайнер
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Знаменитый американский актёр и кинорежиссёр Вин Дизель выступил с заявлением по поводу соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер. В настоящий момент она отбывает наказание в российской колонии. Спортсменка была осуждена за транспортировку наркотических веществ.
«Мне нужно, чтобы Бриттни Грайнер вернулась домой до Рождества», — написал Дизель в социальных сетях.
Напомним, в середине ноября стало известно, что Бриттни переведена в женскую исправительную колонию в Мордовии. В августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии. По итогам апелляции срок оставили без изменений, однако спортсменке засчитали один день в СИЗО за полтора.
Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:
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