Актёр Вин Дизель сделал категоричное заявление о Бриттни Грайнер

Знаменитый американский актёр и кинорежиссёр Вин Дизель выступил с заявлением по поводу соотечественницы, баскетболистки Бриттни Грайнер. В настоящий момент она отбывает наказание в российской колонии. Спортсменка была осуждена за транспортировку наркотических веществ.



«Мне нужно, чтобы Бриттни Грайнер вернулась домой до Рождества», — написал Дизель в социальных сетях.



Напомним, в середине ноября стало известно, что Бриттни переведена в женскую исправительную колонию в Мордовии. В августе этого года Грайнер была приговорена к девяти годам колонии. По итогам апелляции срок оставили без изменений, однако спортсменке засчитали один день в СИЗО за полтора.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево: