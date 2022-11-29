Инсайдер: Кармело Энтони намерен вернуться в НБА

Легендарный форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе свободного агента, намерен вернуться в один из клубов лиги, сообщает авторитетный инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.
Стейн отмечает, что к игроку проявляют интерес многие клубы из зарубежных лиг, в том числе из чемпионата Тайваня, куда недавно перебрался звёздный центровой Дуайт Ховард. Однако Энтони по-прежнему рассчитывает выйти на паркет в НБА.
Напомним, минувший сезон Кармело Энтони провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сам Энтони в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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