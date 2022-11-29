Кайри Ирвинг восторженно высказался об игре Кевина Дюранта

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг восторженно высказался об игре своего партнёра по команде Кевина Дюранта, который в сегодняшнем домашнем матче с «Орландо Мэджик» (109:102) набрал 45 очков, семь подборов и пять результативных передач.

«Я постоянно улыбаюсь, когда вижу гениальную игру Кевина на площадке. Это естественная реакция, когда ты сталкиваешься с чем-то особенным. Ты стараешься сконцентрироваться на себе, но трудно не заметить, насколько необычен и талантлив Дюрант.

Мы знаем, на что он способен, но когда он демонстрирует все свои навыки, как сегодня… Я безусловно рад быть частью этого и благодарен за то, что являюсь его товарищем по команде», — цитирует Ирвинга ESPN AR.

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