«Не по разу за ночь». Шакил О’Нил — об изменах жене
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Член зала славы НБА, легендарный в прошлом центровой Шакил О’Нил сожалеет о том, что его неверность способствовала распаду брака с первой супругой Шони О’Нил.
«В какой-то момент как мужчина ты должен посмотреть в зеркало и сказать, что ты всё испортил. Я делал это (изменял. — Прим. «Чемпионата») не по разу за ночь. Поверьте мне», — сказал О’Нил в интервью The Athletic.
Шакил О’Нил был в браке с супругой Шони с 2002 года. Пара впервые рассталась в 2007 году. Хотя на некоторое время им удалось помириться, в 2009 году Шони всё же подала на развод, который официально состоялся в 2011 году. У пары родились четверо детей — два сына и две дочери.
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