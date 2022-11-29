«Не по разу за ночь». Шакил О’Нил — об изменах жене

Член зала славы НБА, легендарный в прошлом центровой Шакил О’Нил сожалеет о том, что его неверность способствовала распаду брака с первой супругой Шони О’Нил.



«В какой-то момент как мужчина ты должен посмотреть в зеркало и сказать, что ты всё испортил. Я делал это (изменял. — Прим. «Чемпионата») не по разу за ночь. Поверьте мне», — сказал О’Нил в интервью The Athletic.

Шакил О’Нил был в браке с супругой Шони с 2002 года. Пара впервые рассталась в 2007 году. Хотя на некоторое время им удалось помириться, в 2009 году Шони всё же подала на развод, который официально состоялся в 2011 году. У пары родились четверо детей — два сына и две дочери.

Шакил О’Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: