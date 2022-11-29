«Поступил бы так же ещё раз». Патрик Беверли — о толчке в спину игрока «Финикса»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли высказался о поступке, который он совершил в одном из недавних матчей. Игрок толкнул в спину центрового «Финикс Санз» Деандре Эйтона, после чего тот упал на площадку. За неспортивное поведение Беверли был удалён с паркета и получил впоследствии дисквалификацию на три матча.
«Если бы я оказался в этой ситуации ещё раз, то поступил бы точно так же», — приводит слова Беверли Lakers Nation.
Напомним, инцидент между Беверли и Эйтоном произошёл на последних минутах матча регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» – «Санз». Перед нарушением правил со стороны Беверли Девин Букер накрыл игрока «Лейкерс» Остина Ривза. После этого Эйтон подошёл к лежащему Ривзу и стал что-то ему говорить. Это и не понравилось Беверли, который решил проучить соперника, толкнув его в спину.
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