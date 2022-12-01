Перкинс — о Дончиче: нужно гнаться не за индивидуальной статистикой, а за победой команды

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Всё потому, что нужно гнаться не за индивидуальной статистикой, а за победой команды. Твоя команда не может сидеть на 10-9 месте своей конференции в то время, когда ты надеешься участвовать в погоне за MVP. Это так не работает. Лука индивидуально достигает серьёзного результата, но когда я последний раз проверял, то его команда была не добилась особого успеха в этом сезоне», — сказал Перкинс в эфире передачи NBA Today.

Ранее о выступлении Дончича высказался главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд, пошутив, что его впечатляющая статистика становится какой-то рутиной.

Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челлендже с туалетной бумагой: