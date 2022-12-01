Перкинс — о Дончиче: нужно гнаться не за индивидуальной статистикой, а за победой команды

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Всё потому, что нужно гнаться не за индивидуальной статистикой, а за победой команды. Твоя команда не может сидеть на 10-9 месте своей конференции в то время, когда ты надеешься участвовать в погоне за MVP. Это так не работает. Лука индивидуально достигает серьёзного результата, но когда я последний раз проверял, то его команда была не добилась особого успеха в этом сезоне», — сказал Перкинс в эфире передачи NBA Today.
Ранее о выступлении Дончича высказался главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд, пошутив, что его впечатляющая статистика становится какой-то рутиной.
Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челлендже с туалетной бумагой:
- 1 декабря 2022
-
10:12
-
09:48
-
09:17
-
09:00
-
08:56
-
07:25
-
06:05
-
05:48
-
03:53
-
00:06
- 30 ноября 2022
-
21:58
-
20:01
-
18:12
-
16:30
-
16:19
-
16:01
-
15:41
-
14:42
-
14:09
-
13:51
-
12:35
-
11:54
-
11:14
-
10:23
-
09:00
-
06:28
-
05:24
-
00:56
- 29 ноября 2022
-
23:53
-
23:20
-
22:31
-
22:20
-
22:12
-
21:26
-
20:48