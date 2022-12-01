«Не вижу». Гомельский — о прогрессе Дончича в этом сезоне НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о прогрессе разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«Нет, качественного прогресса у Дончича я не вижу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:113) Дончич оформил трипл-дабл, набрав 41 очко, а также сделав 12 подборов и выполнив 12 результативных передач. Позже главный тренер команды Джейсон Кидд пошутил, что высокая результативность Дончича становится какой-то рутиной.
В следующем туре регулярного чемпионата «Маверикс» на выезде встретятся с «Детройт Пистонс».
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
- 1 декабря 2022
-
17:47
-
17:33
-
16:39
-
15:51
-
14:40
-
13:49
-
13:02
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
10:21
-
10:12
-
09:48
-
09:17
-
09:00
-
08:56
-
07:25
-
06:05
-
05:48
-
03:53
-
00:06
- 30 ноября 2022
-
21:58
-
20:01
-
18:12
-
16:30
-
16:19
-
16:01
-
15:41
-
14:42
-
14:09
-
13:51
-
12:35
-
11:54
-
11:14
-
10:23