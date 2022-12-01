«Не вижу». Гомельский — о прогрессе Дончича в этом сезоне НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о прогрессе разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.



«Нет, качественного прогресса у Дончича я не вижу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:113) Дончич оформил трипл-дабл, набрав 41 очко, а также сделав 12 подборов и выполнив 12 результативных передач. Позже главный тренер команды Джейсон Кидд пошутил, что высокая результативность Дончича становится какой-то рутиной.

В следующем туре регулярного чемпионата «Маверикс» на выезде встретятся с «Детройт Пистонс».

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: