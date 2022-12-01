«Оба эгоисты». Эксперт раскритиковал Леброна и Уэстбрука за их поступок в отношении Ривза
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс подверг критике звёздных игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука. Бэйлессу не понравилось, что во время интервью после матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:109), которое давал защитник команды Остин Ривз, в кадре появились Леброн с Расселом и стали подшучивать над 24-летним игроком.
«Остин Ривз наконец-то приходит на интервью как «звезда матча», а Леброн устраивает в кадре кривляния. Затем то же самое проделывает Уэстбрук. Оба эгоисты. Они просто не в состоянии выдержать, если внимание направлено не на них, особенно это касается Короля, — написал Бэйлесс в своих социальных сетях.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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