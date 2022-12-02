НБА объявила имена двух лучших игроков со старта сезона
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила имена лучших игроков со старта сезона в Западной и Восточной конференциях. По итогам октября и ноября на Востоке самым ценным был признан форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, на Западе — защитник «Финикс Санз» Девин Букер.
Тейтум принял участие в 21 матче, набирая в среднем за игру 31,6 очка, совершая 7,8 подбора и отдавая 4,5 результативной передачи. На счету Букера столько же сыгранных матчей, в среднем за игру он набирает 29 очков, делает 5,3 подбора и 5,8 ассиста.
«Бостон» идёт с рекордом 18-6 и возглавляет таблицу Восточной конференции, у «Финикса» 15 побед при шести поражениях, что позволяет ему единолично лидировать на Западе.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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