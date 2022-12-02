НБА объявила имена двух лучших игроков со старта сезона

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила имена лучших игроков со старта сезона в Западной и Восточной конференциях. По итогам октября и ноября на Востоке самым ценным был признан форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум, на Западе — защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

Тейтум принял участие в 21 матче, набирая в среднем за игру 31,6 очка, совершая 7,8 подбора и отдавая 4,5 результативной передачи. На счету Букера столько же сыгранных матчей, в среднем за игру он набирает 29 очков, делает 5,3 подбора и 5,8 ассиста.

«Бостон» идёт с рекордом 18-6 и возглавляет таблицу Восточной конференции, у «Финикса» 15 побед при шести поражениях, что позволяет ему единолично лидировать на Западе.

Новость по теме Смарт назвал ещё одного претендента на звание MVP из состава «Бостона»

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.