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Девин Букер высказался о возможности получить награду MVP

Девин Букер высказался о возможности получить награду MVP
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался о том, что многие эксперты предрекают ему звание самого ценного игрока лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Я даже не участвую в этой гонке. Пусть эти люди высказывают свои мысли. Но я сосредоточен только на чемпионском перстне. В прошлом году, помимо меня, за звание MVP боролись несколько игроков. В лиге много хороших команд. Но меняются критерии, меняются средства массовой информации. Я думаю, это хорошо для НБА, однако есть определённые люди, которые хотят выделить кого-то больше остальных. Это просто природа их жизни», — сказал Букер в интервью The Athletic.

В прошлом сезоне Букер занял четвёртое место в голосовании за звание лучшего игрока лиги.

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