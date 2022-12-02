Дэмьен Лиллард оценил шансы «Портленда» выиграть чемпионат

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о возможностях команды завоевать чемпионство. По мнению баскетболиста, сплав талантливой молодёжи и опытных ветеранов существенно повышает шансы на трофей.

«Думаю, мы можем стать чемпионами. У нас хорошее сочетание ветеранов с опытом и молодых талантливых ребят. Сейчас в лиге именно такие команды являются наиболее успешными. У кого есть талант, кто может забивать в каждой игре, кто бесстрашен, хорошо защищается, у кого есть опыт и лидерство — именно все эти вещи дают шанс на трофей. Вы видите это во многих командах, и я думаю, что мы попадаем в эту категорию», — сказал Лиллард в интервью Hoopshype.

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