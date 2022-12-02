Дэмьен Лиллард оценил шансы «Портленда» выиграть чемпионат
Поделиться
Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался о возможностях команды завоевать чемпионство. По мнению баскетболиста, сплав талантливой молодёжи и опытных ветеранов существенно повышает шансы на трофей.
«Думаю, мы можем стать чемпионами. У нас хорошее сочетание ветеранов с опытом и молодых талантливых ребят. Сейчас в лиге именно такие команды являются наиболее успешными. У кого есть талант, кто может забивать в каждой игре, кто бесстрашен, хорошо защищается, у кого есть опыт и лидерство — именно все эти вещи дают шанс на трофей. Вы видите это во многих командах, и я думаю, что мы попадаем в эту категорию», — сказал Лиллард в интервью Hoopshype.
Новость по темеДевин Букер высказался о возможности получить награду MVP
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
14:59
-
14:46
-
13:53
-
13:36
-
12:41
-
12:01
-
11:43
-
11:25
-
10:56
-
10:42
-
10:05
-
09:49
-
09:37
-
09:16
-
06:00
-
01:03
-
01:01
-
00:13
- 1 декабря 2022
-
23:59
-
22:55
-
22:37
-
22:12
-
21:46
-
21:00
-
20:23
-
19:32
-
18:58
-
18:33
-
17:47
-
17:33
-
16:39
-
15:51
-
14:40
-
13:49
-
13:02
Партнерский контент