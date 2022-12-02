Василий Карасёв: игра с «Автодором» станет для нас серьёзным испытанием

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Наставник уверен, что предстоящая встреча пройдёт совершенно по другому сценарию, нежели игра между командами в начале сезона — 11 ноября МБА на домашней арене обыграл «Автодор» со счётом 85:70.
«Предстоящий матч будет кардинально отличаться от игры первого круга, у «Автодора» сменился главный тренер и привнёс в команду свои идеи, у нас изменения связаны с травмами, так что завтра будет совсем другая история.
Главное для нас — восстановиться, нагрузка сейчас, особенно на заднюю линию, колоссальная, тот баскетбол, который даёт нам результат, требует интенсивности. Саратовцы стали только сильнее, они играют дома, для нас эта игра будет серьёзным испытанием», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.
Матч «Автодор» — МБА состоится в Саратове 3 декабря, начало — в 15:00 мск.
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