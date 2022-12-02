«Лос-Анджелес Лейкерс» отчислил Мэтта Райана
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«Лос-Анджелес Лейкерс» отчислил из команды форварда Мэтта Райана. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.
25-летний Райан в этом сезоне принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 3,9 очка, совершая 1,2 подбора и 0,3 результативной передачи при 10 минутах и 46 секундах игрового времени на площадке. В матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоялся 3 ноября, он отметился спасительным броском с сиреной из-за дуги в концовке основного времени. Напомним, Мэтт присоединился к калифорнийскому клубу 26 сентября — за три недели до старта сезона.
На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» при восьми победах и 12 поражениях занимает 13-е место в таблице Западной конференции.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс».
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