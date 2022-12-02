Кайри Ирвинг высказался о влиянии дисквалификации на его игру

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал, как восьмиматчевая дисквалификация повлияла на его игровую форму.

«Я вступил в сезон, потратив много часов на тренировки и оттачивая своё мастерство. У меня было отличное состояние. Но мой игровой ритм, конечно, сбился после того, как я пропустил матчи из-за дисквалификации. Я не играл около двух недель. Мне пришлось работать над собой, чтобы вернуть форму.

Это часть жизни, но я с этим справляюсь и делаю всё необходимое для победы. Менталитет остался тем же, просто мяч попадает в кольцо не так часто, как хотелось бы», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, Ирвинг был отстранён на восемь матчей за публикацию в своих социальных сетях ссылки на антисемитский фильм. Кайри принёс публичные извинения, выполнил все требования, которые перед ним поставило руководство клуба, и вернулся на паркет 21 ноября в матче с «Мемфис Гриззлиз». После этого он принял участие ещё в шести матчах.

Новость по теме Кайри Ирвинг восторженно высказался об игре Кевина Дюранта

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: