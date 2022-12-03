Леброн: круто встать в один ряд с такими легендами, как Мэджик Джонсон и Коби Брайант

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о том, что сумел подняться на шестое место в списке лучших ассистентов за всю историю лиги, обойдя пятикратного чемпиона НБА, легендарного баскетболиста Мэджика Джонсона.
«Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Коби Брайант, Шак О'Нил — это те парни, которые ассоциируются с нашим клубом. Это круто, что моё имя встанет в ряд с такими великими людьми. Если мы говорим о ком-то конкретно в спорте, то сразу вспоминаем Мохаммеда Али, Майкла Джордана, того же Мэджика и Ларри Бёрда. Эти имена — синонимы спорта. Все сразу понимают, о ком идёт речь», — приводит слова Джеймса ESPN AR.
Сегодня в матче с «Милуоки Бакс» (133:129) Леброн отдал 11 результативных передач. Теперь на его счету 10 142 ассиста в лиге, что на единицу больше, чем у Джонсона (10 141). Рейтинг единолично возглавляет экс-разыгрывающий «Юты Джаз» Джон Стоктон, у которого 15 806 результативных передач.
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