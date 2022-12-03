Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память об Алжане Жармухамедове

Матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, запланированные на 3 и 4 декабря, начнутся с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе 1972 года в составе сборной СССР, легендарном баскетболисте Алжане Жармухамедове, который на 79-м году ушёл из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба лиги на своём официальном сайте.

Сегодня по расписанию состоится два матча: «Автодор» — МБА и «Локомотив-Кубань» — «Енисей», завтра тур продолжится также двумя встречами: УНИКС примет ЦСКА, а «Зенит» сыграет с «Астаной».

Алжан Жармухамедов — чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (Германия), бронзовый призёр ОИ-1976 в Монреале (Канада), двукратный призёр чемпионатов мира (1970, 1978), трёхкратный чемпион Европы (1967, 1971, 1979), 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА.