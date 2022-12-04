В «Зените» поделились ожиданиями от матча с «Астаной»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Астана» — хорошая команда с хорошими тренерами. Но у нас было много времени подготовиться и отдохнуть после последнего матча. Мы разобрали соперника и готовы. Будем стараться в первую очередь сами сыграть на своём уровне.
Матч в Академии? Надеюсь, болельщики придут поддержать нас. Мы знаем этот зал, тренируемся здесь, поэтому здесь для нас ничего нового», — приводит слова Захарова пресс-служба «Зенита».
Матч «Зенит» — «Астана» состоится сегодня, 4 декабря. начало — в 16:30 мск. Петербуржцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 10 побед при двух поражениях. «Астана» занимает 11-е место (1-10). Встреча состоится в Академии баскетбола «Зенит», а не на привычной «СИБУР Арене».
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