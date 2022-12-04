Гомельский рассказал, каким человеком был ушедший из жизни Алжан Жармухамедов

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, каким человеком был легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, который вчера, 3 декабря, ушёл из жизни после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

«Жар был интровертом. Молчун, очень уравновешенный, не очень общительный, корректный и вежливый», — написал Гомельский на своём сайте.

Алжан Жармухамедов — чемпион Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене (Германия), бронзовый призёр ОИ-1976 в Монреале (Канада), двукратный призёр чемпионатов мира (1970, 1978), трёхкратный чемпион Европы (1967, 1971, 1979), 10-кратный чемпион СССР в составе ЦСКА.

Ранее смерть Алжана Жармухамедова прокомментировал олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Иван Едешко.