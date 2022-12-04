Тренер «Далласа» сравнил Луку Дончича с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд признался, что лидер команды Лука Дончич похож на звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и легендарного баскетболиста Коби Брайанта, потому что он также ведёт свой коллектив к победе и никогда не жалуется на какие-либо проблемы.
«Он один из лучших. В нём есть многое от Джеймса. Он скажет вам, что тоже может прыгать, как Леброн. У него высокий IQ, с которым он выходит на паркет и хочет победить в каждой игре. Именно это делает его особенным.
Вы можете посмотреть на Леброна, на Коби, вы можете обратить внимание на великих игроков, которые ведут свою команду к победе и никогда не жалуются, и это то, за что мы все любим Луку. Он никогда не жалуется, просто выходит на площадку и пытается найти способ помочь своей команде добиться успеха», — приводит слова Кидда Basket News.
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