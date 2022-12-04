Кидд предложил необычную идею, как сохранить свежесть Дончича к плей-офф

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд предложил шутливое решение, как сохранить свежесть и форму звёздного лидера команды Луки Дончича в этом сезоне и убедиться, что он на 100 процентов будет готов к плей-офф.

«Мы просто положим Луку в морозильную камеру. Мы купили такую в наш самолёт. Посмотрим, поместится ли он в ней (смеётся). Лука особенный. Он любит соревноваться и честно признается, если устал. Он заботится о своём теле и хочет побеждать в каждом матче, принося пользу команде», — цитирует 49-летнего специалиста Basket News.



23-летний Дончич в этом сезоне набирает в среднем за игру 33,4 очка, совершает 8,6 подбора и отдаёт 8,6 результативной передачи.

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