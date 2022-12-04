Владимир Гомельский назвал самую дисциплинированную команду в Евролиге

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что турецкий «Фенербахче» является самой дисциплинированной командой в Евролиге.
Также Владимир высказался по поводу работы, которую проделал наставник «Партизана» Желько Обрадовича в сербском клубе.
«Фенербахче» — самая дисциплинированная команда в Евролиге. Новый тренер — новая концепция игры. Игроки стараются, чтобы продлить свои контракты.
«Партизан» с Желько Обрадовичем — очень перспективная команда. Играть с таким бюджетом, то есть с таким набором игроков — сложная задача», — написал Гомельский на своём сайте.
Раннее Гомельский рассказал, каким человеком был легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов, который вчера, 3 декабря, ушёл из жизни после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.
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