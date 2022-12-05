Грин: Леброн был лучшим в НБА уже в 2005-м. Нет никого, кто когда-либо играл так, как он
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Четырёхкратный чемпион НБА, игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин комплиментарно высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Брон начал в 2003 году. В 2005-м он уже был лучшим игроком в НБА. В 2020 году он по-прежнему оставался лучшим игроком в НБА. Он был лучшим игроком в НБА независимо от того, как менялась игра.
Майкл Джордан не побеждал величайшую команду. Он просто не сталкивался с ней. Обратите внимание на набор навыков, которыми обладает Брон. Нет никого, кто когда-либо играл в баскетбол так, как он. Мы все хотим быть похожими на Майка Джордана, но достижения Леброна невероятны», — сказал Грин на канале UNINTERRUPTED в YouTube.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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