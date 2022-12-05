Пирс: «Лейкерс» легко выйдут в плей-офф, если Дэвис сохранит настрой Гарнетта

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс прокомментировал выступление соотечественника Энтони Дэвиса, в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс» оформившего дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.
Дэвис стал вторым игроком «Лейкерс» за последние 10 лет, сумевшим набрать более 40 очков в двух матчах подряд.
«Вот та версия Энтони Дэвиса, которую ждали. Его навыки говорят о том, что он способен на подобное, но мы ставим под сомнение его настрой. Эй Ди, пути назад нет. Если настрой Кевина Гарнетта сохранится до конца сезона, то «Лейкерс» легко выйдут в плей-офф. Надеюсь, что ты останешься здоровым», – написал Пирс в социальных сетях.
Ранее в интервью Пирс назвал пять лучших игроков в истории «Бостон Селтикс».
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
- 5 декабря 2022
-
19:57
-
19:35
-
18:47
-
18:05
-
16:52
-
16:08
-
15:24
-
14:51
-
14:06
-
13:04
-
12:11
-
11:15
-
10:24
-
10:22
-
09:53
-
09:35
-
09:20
-
08:05
-
07:28
-
05:01
-
02:38
- 4 декабря 2022
-
23:32
-
23:22
-
22:57
-
21:40
-
20:03
-
20:00
-
18:49
-
18:38
-
18:07
-
17:52
-
17:38
-
16:58
-
16:46
-
16:26