Пирс: «Лейкерс» легко выйдут в плей-офф, если Дэвис сохранит настрой Гарнетта

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс прокомментировал выступление соотечественника Энтони Дэвиса, в матче «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс» оформившего дабл-дабл из 55 очков и 17 передач.

Дэвис стал вторым игроком «Лейкерс» за последние 10 лет, сумевшим набрать более 40 очков в двух матчах подряд.

«Вот та версия Энтони Дэвиса, которую ждали. Его навыки говорят о том, что он способен на подобное, но мы ставим под сомнение его настрой. Эй Ди, пути назад нет. Если настрой Кевина Гарнетта сохранится до конца сезона, то «Лейкерс» легко выйдут в плей-офф. Надеюсь, что ты останешься здоровым», – написал Пирс в социальных сетях.

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