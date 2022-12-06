Кавай Леонард высказался о возвращении на площадку после травмы

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о своём возвращении в игру после травмы. Леонард был вынужден пропустить шесть матчей регулярного чемпионата НБА и вернулся на площадку во встрече с «Шарлотт Хорнетс», которая состоялась 6 декабря.



«Было приятно вернуться. Я люблю эту игру. Не думаю, что кто-то любит её больше, чем я. Поэтому, как только смог, сразу вернулся», — приводит слова Леонарда журналист Томер Азарлы в своих социальных сетях.



Напомним, матч между «Хорнетс» и «Клипперс» закончился со счётом 119:117 в пользу баскетболистов «Лос-Анджелеса». Леонард в этой встрече набрал 16 очков, а также совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи.

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