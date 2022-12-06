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Nike собирается выпустить именные кроссовки Джа Моранта

Nike собирается выпустить именные кроссовки Джа Моранта
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Стало известно, что компания Nike планирует выпустить именные кроссовки для звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист в среднем за матч набирает 28,5 очка, делает 7,5 передачи и 6,3 подбора. «Мемфис» после 24 игр регулярного чемпионата идёт на третьем месте Западной конференции, имея в своём активе 15 побед и девять поражений.

Напомним, ранее Nike разорвала контракт с разыгрывающим клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американцем Кайри Ирвингом. Причиной стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был временно отстранён от выступлений.

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