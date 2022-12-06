Nike собирается выпустить именные кроссовки Джа Моранта

Стало известно, что компания Nike планирует выпустить именные кроссовки для звёздного разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в социальных сетях.
В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист в среднем за матч набирает 28,5 очка, делает 7,5 передачи и 6,3 подбора. «Мемфис» после 24 игр регулярного чемпионата идёт на третьем месте Западной конференции, имея в своём активе 15 побед и девять поражений.
Напомним, ранее Nike разорвала контракт с разыгрывающим клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американцем Кайри Ирвингом. Причиной стала антисемитская публикация, которую игрок разместил в социальных сетях и за которую он был временно отстранён от выступлений.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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