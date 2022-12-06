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Дочь Майкла Джордана рассказала об отношении к Бриттни Грайнер как к баскетболистке

Дочь Майкла Джордана рассказала об отношении к Бриттни Грайнер как к баскетболистке
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Дочь легендарного игрока НБА Майкла Джордана Жасмин Джордан высказалась о соотечественнице, известной баскетболистке Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в российской колонии за транспортировку наркотических веществ. Жасмин призналась, что Бриттни ей нравится как спортсменка.

«Я большая поклонница Бриттни. Я была её поклонницей с тех пор, как она училась в Университете Бэйлора. Она мне нравится как спортсменка, нравится как личность. И в целом она мне просто нравится своим поведением – тем, как она ведёт себя изо дня в день. Прискорбно видеть, как какой-то человек сталкивается со всем этим, и неважно, знакомы ли вы лично. Мы должны продолжать привлекать к ней внимание, продолжать говорить, молиться и быть рядом с ней, её семьей, женой, потому что эта борьба ещё не закончена. Это только начало», — приводит слова Жасмин Footwear News.

Багаж Бриттни Грайнер досматривают в Шереметьево:

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