Порзингис назвал игрока «Лейкерс», который сейчас играет на уровне MVP
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Центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис поделился мыслями о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе, высказав мнение, что сейчас он играет на уровне MVP.
«Думаю, прямо сейчас он играет на уровне MVP. Рано или поздно он будет участвовать в этой гонке. Самое главное для него — оставаться здоровым и продолжать работать над физической формой. Здорово, что он оправился после травм и сейчас играет на таком уровне», — сказал Порзингис журналистам.
Напомним, Дэвис перешёл в «Лейкерс» летом 2019 года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Энтони помог калифорнийской команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации уже в первом сезоне.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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