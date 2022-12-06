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Порзингис назвал игрока «Лейкерс», который сейчас играет на уровне MVP

Порзингис назвал игрока «Лейкерс», который сейчас играет на уровне MVP
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Центровой «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис поделился мыслями о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе, высказав мнение, что сейчас он играет на уровне MVP.

«Думаю, прямо сейчас он играет на уровне MVP. Рано или поздно он будет участвовать в этой гонке. Самое главное для него — оставаться здоровым и продолжать работать над физической формой. Здорово, что он оправился после травм и сейчас играет на таком уровне», — сказал Порзингис журналистам.

Напомним, Дэвис перешёл в «Лейкерс» летом 2019 года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Энтони помог калифорнийской команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации уже в первом сезоне.

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